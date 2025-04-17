Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
170,43
Экономия при брони: -5,11 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
309,39
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
234,60
Экономия при брони: -30,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
254,37
Экономия при брони: -50,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
246,79
Экономия при брони: -35,31 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
247,75
Экономия при брони: -7,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
246,24
Экономия при брони: -17,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
245,18
Экономия при брони: -15,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
272,09
Экономия при брони: -18,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"