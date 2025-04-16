Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека копейка
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
491,04
Экономия при брони: -28,36 грн
Аптека интернет цен
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
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Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
532,50
Экономия при брони: -28,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
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Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
589,43
Экономия при брони: -34,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
535,33
Экономия при брони: -29,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
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Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
499,55
Экономия при брони: -27,02 грн
Подорожник
Закрыто
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Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
491,71
Экономия при брони: -23,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
490,05
Экономия при брони: -27,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
471,20
Экономия при брони: -21,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
498,64
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
504,11
Экономия при брони: -21,53 грн