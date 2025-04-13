Харьков (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
552,92
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
594,85
Экономия при брони: -38,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
569,30
Экономия при брони: -31,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
593,50
Экономия при брони: -37,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
583,85
Экономия при брони: -28,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
545,76
Экономия при брони: -32,89 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva
558,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Гиномакс суппозитории вагинальные 100 мг + 150 мг стрип №7
Zentiva