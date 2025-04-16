Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,27
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21-А
9.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,27
Экономия при брони: -11,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
10.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
64.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
65.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
71.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
72.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
84.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
84.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
95.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн