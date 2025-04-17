Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Винница
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
74,00
Экономия при брони: -2,22 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
108,00
Экономия при брони: -3,24 грн
D.s.
Деражня, ул. Подольская, 1
77.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 47-А
100.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
110.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Слеты Ивана, 60-А
114.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шухевича Романа, 9
116.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 14/1
120.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корнин, ул. Соборная, 27
121.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
124.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Романковцы, ул. Республиканская, 25
125.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
131.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 20
138.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
141.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
104,50
Экономия при брони: -3,13 грн
D.s.
Мукша Китайгородская, ул. Выговского Ивана, 30
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Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 1
152.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Франко Ивана, 30
153.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
167.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,91
Экономия при брони: -2,49 грн