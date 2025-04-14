Киев
Левофлоксацин (Levofloxacinum)

Левофлоксацин (Levofloxacinum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 44 аптеках в Одесса
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
7.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
84,45 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
9.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
112,80 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
111,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
141,24 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
35.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
113,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
42.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
117,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
123.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
123,59 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
160.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
84,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 10
164.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
96,51 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
111,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Братское, ул. Воронина, 39
167.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
96,51 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
192.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
192.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ольшанка, ул. Мира, 36
195.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Смолино, ул. Казакова, 18
239.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
77,00 грн
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