Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Одесса
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
7.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
9.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
35.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
42.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
123.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
D.s.
Еланец, ул. Парковая, 4/1
160.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 10
164.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Братское, ул. Воронина, 39
167.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
192.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Новый Буг, пл. Свободы, 40
192.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Ольшанка, ул. Мира, 36
195.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Подорожник
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Смолино, ул. Казакова, 18
239.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн