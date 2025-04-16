Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Николаев
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
85.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
92.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Новый Буг, пл. Свободы, 40
93.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Ришельевская, 11
107.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Братское, ул. Воронина, 39
107.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
108.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
113.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
140.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
142.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека оптовых цен
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
150.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Ольшанка, ул. Мира, 36
166.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 10
166.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 7 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
179.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн