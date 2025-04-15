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Левофлоксацин (Levofloxacinum)

Левофлоксацин (Levofloxacinum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
70,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 26
5.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
123,59 грн
В городах рядом
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
106,31 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,33 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18
27.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,33 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
27.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
70,80 грн
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
96,51 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,33 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,91
Экономия при брони: -2,49 грн
80,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
62.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,33 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
104,22 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
70,80 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:30
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
92.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
103,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -6,86 грн
76,00 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Теребовля, ул. Сечевых Стрельцов, 4-А
134.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Ильница, ул. Центральная, 30/3
179.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,33 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
181.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
70,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
181.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
70,80 грн
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