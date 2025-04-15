Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Сыховская, 26
5.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
В городах рядом
D.s.
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Пульс
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Пульс
Городок, ул. Коцюбинского, 18
27.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
D.s.
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
27.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,91
Экономия при брони: -2,49 грн
Бажаемо здоровья
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
62.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Пульс
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Эко аптека
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
92.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -6,86 грн
Аптека твоей родини
Теребовля, ул. Сечевых Стрельцов, 4-А
134.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Ильница, ул. Центральная, 30/3
179.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
181.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
181.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия