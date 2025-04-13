Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
8.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
127,31
Экономия при брони: -6,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,89
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
9.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -6,86 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Милославская, 43
10.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
10.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,91
Экономия при брони: -2,49 грн
В городах рядом
Undefined
Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
17.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,91
Экономия при брони: -2,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Бровары, бульв. Независимости, 6
20.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Стоянка, ул. Киевская, 10
20.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,45
Экономия при брони: -2,47 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
22.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,45
Экономия при брони: -2,47 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Васильков, ул. Соборная, 64/1
33.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,91
Экономия при брони: -2,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
47.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Фастов, ул. Соборная, 20
59.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Березань, ул. Михайловская, 50/1
67.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается через 5 мин
Бобровица, ул. Независимости, 25
68.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
77.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия