Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
3.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Новый Буг, пл. Свободы, 40
69.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
69.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Вольногорск, бульв. Мира, 10
78.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Никополь, просп. Трубников, 85
81.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
84.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Александрия, просп. Соборный, 93
86.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
90.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
105.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
105.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Е
105.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
112.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
113.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
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Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
116.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -8,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Еланец, ул. Парковая, 4/1
117.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия