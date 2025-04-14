Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
8.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
11.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
51.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
106.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
86,34
Экономия при брони: -3,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
116.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
122.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, м-н 2-й, 10
123.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
130.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
193.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
193.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
203.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Заводское, ул. Европейская, 22
207.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9/66
213.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия