Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Днепр
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 100
4.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:30
Днепр, ул. Шепарда Алана, 17
4.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
7.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
8.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 66
10.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
27.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,27
Экономия при брони: -9,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, бульв. Мира, 10
69.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,44
Экономия при брони: -5,44 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
72.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
120,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21-А
78.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
121,27
Экономия при брони: -12,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
107.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия