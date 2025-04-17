Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Милославская, 43
117.8 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
125.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, пер. Финский, 3
125.1 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
120,64
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
126.0 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,91
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,89
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
82,86
Экономия при брони: -6,86 грн
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Березань, ул. Михайловская, 50/1
131.6 км
Левофлоксацин раствор для инфузий 0.5 % бутылка 150 мл №1
Инфузия