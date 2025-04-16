Левофлоксацин (Levofloxacin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
110,22
Экономия при брони: -4,75 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,72
Экономия при брони: -22,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
101,51
Экономия при брони: -5,09 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
211,63
Экономия при брони: -24,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
218,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
218,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
225,50
Экономия при брони: -7,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
224,88
Экономия при брони: -24,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
229,60
Экономия при брони: -24,04 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
218,61
Экономия при брони: -29,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
225,05
Экономия при брони: -19,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
236,34
Экономия при брони: -46,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
231,59
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
217,17
Экономия при брони: -28,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
215,11
Экономия при брони: -9,76 грн