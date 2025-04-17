Левофлоксацин (Levofloxacin)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
223,05
Экономия при брони: -19,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
117,07
Экономия при брони: -7,62 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
217,12
Экономия при брони: -24,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
102,54
Экономия при брони: -6,02 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,77
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,02
Экономия при брони: -34,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
225,61
Экономия при брони: -33,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,94
Экономия при брони: -34,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
235,81
Экономия при брони: -43,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
213,07
Экономия при брони: -20,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
220,97
Экономия при брони: -28,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн