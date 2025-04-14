Левофлоксацин (Levofloxacin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
100,53
Экономия при брони: -5,11 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
213,94
Экономия при брони: -9,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
223,26
Экономия при брони: -14,04 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
230,83
Экономия при брони: -43,63 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
101,58
Экономия при брони: -5,16 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,48
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
234,81
Экономия при брони: -47,52 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,61
Экономия при брони: -11,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,80
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
222,74
Экономия при брони: -28,49 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
101,03
Экономия при брони: -4,61 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
224,05
Экономия при брони: -41,13 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
224,01
Экономия при брони: -58,19 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
119,08
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
118,35
Экономия при брони: -6,91 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
232,92
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
104,03
Экономия при брони: -5,62 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн