Левофлоксацин (Levofloxacin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
105,32
Экономия при брони: -3,93 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
220,16
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
110,75
Экономия при брони: -6,27 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
233,27
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,50
Экономия при брони: -32,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
224,84
Экономия при брони: -37,48 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
229,46
Экономия при брони: -42,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
106,62
Экономия при брони: -6,22 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
222,96
Экономия при брони: -28,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -33,20 грн