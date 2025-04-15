Левофлоксацин (Levofloxacin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
222,52
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
233,93
Экономия при брони: -45,43 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
113,63
Экономия при брони: -6,17 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,20
Экономия при брони: -42,64 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,30
Экономия при брони: -35,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,06
Экономия при брони: -38,32 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
211,16
Экономия при брони: -28,19 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
214,54
Экономия при брони: -31,21 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
118,18
Экономия при брони: -6,74 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,87
Экономия при брони: -24,97 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
225,49
Экономия при брони: -14,65 грн