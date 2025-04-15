Киев
Левофлоксацин (Levofloxacin)

Левофлоксацин (Levofloxacin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
222,52
Экономия при брони: -8,89 грн
213,63 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
185,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
233,93
Экономия при брони: -45,43 грн
188,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
113,63
Экономия при брони: -6,17 грн
107,46 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,20
Экономия при брони: -42,64 грн
183,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
185,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
94,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
185,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,30
Экономия при брони: -35,70 грн
185,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
185,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
185,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,06
Экономия при брони: -38,32 грн
188,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -36,20 грн
185,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
211,16
Экономия при брони: -28,19 грн
182,97 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
185,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
214,54
Экономия при брони: -31,21 грн
183,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
118,18
Экономия при брони: -6,74 грн
111,44 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,87
Экономия при брони: -24,97 грн
201,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -33,40 грн
185,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
210,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
225,49
Экономия при брони: -14,65 грн
210,84 грн
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