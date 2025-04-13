Левофлоксацин (Levofloxacin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 418 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
223,92
Экономия при брони: -35,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
109,39
Экономия при брони: -4,02 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
222,10
Экономия при брони: -33,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
114,15
Экономия при брони: -17,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
102,42
Экономия при брони: -4,91 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,79
Экономия при брони: -16,48 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
101,33
Экономия при брони: -3,91 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
231,61
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
113,27
Экономия при брони: -5,81 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
231,78
Экономия при брони: -44,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -28,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
224,50
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
230,49
Экономия при брони: -43,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн