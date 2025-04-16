Левофлоксацин (Levofloxacin)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
233,38
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
220,47
Экономия при брони: -33,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
247,45
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
101,30
Экономия при брони: -5,88 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
234,39
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
113,61
Экономия при брони: -6,15 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
231,49
Экономия при брони: -11,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
229,65
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
112,47
Экономия при брони: -5,01 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
229,12
Экономия при брони: -9,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
232,44
Экономия при брони: -11,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
116,78
Экономия при брони: -5,34 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
231,38
Экономия при брони: -11,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
230,71
Экономия при брони: -10,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
220,30
Экономия при брони: -33,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
103,22
Экономия при брони: -5,80 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
232,98
Экономия при брони: -29,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
103,94
Экономия при брони: -4,44 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
229,71
Экономия при брони: -26,13 грн