Левофлоксацин (Levofloxacin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
223,64
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
228,89
Экономия при брони: -27,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,30
Экономия при брони: -31,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
229,33
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
239,28
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
118,59
Экономия при брони: -7,15 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
242,14
Экономия при брони: -13,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
228,70
Экономия при брони: -28,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
235,65
Экономия при брони: -35,67 грн