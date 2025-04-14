Левофлоксацин (Levofloxacin)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
229,45
Экономия при брони: -26,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
244,13
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
103,25
Экономия при брони: -4,84 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
213,93
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
234,49
Экономия при брони: -14,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
110,60
Экономия при брони: -21,00 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
228,89
Экономия при брони: -28,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
234,10
Экономия при брони: -33,36 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
226,37
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
230,60
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
106,57
Экономия при брони: -6,17 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
234,37
Экономия при брони: -14,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
232,23
Экономия при брони: -27,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
231,49
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
243,97
Экономия при брони: -15,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
209,95
Экономия при брони: -22,79 грн