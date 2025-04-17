Левофлоксацин (Levofloxacin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
215,07
Экономия при брони: -6,45 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
215,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
111,87
Экономия при брони: -6,50 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
227,13
Экономия при брони: -40,24 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
112,11
Экономия при брони: -4,65 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
223,19
Экономия при брони: -36,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
219,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
212,50
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
235,21
Экономия при брони: -48,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
228,20
Экономия при брони: -41,05 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,80
Экономия при брони: -34,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90
Экономия при брони: -34,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
102,15
Экономия при брони: -3,64 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250 мг №10
Технолог
115,48
Экономия при брони: -4,04 грн
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
Технолог
220,84
Экономия при брони: -7,80 грн