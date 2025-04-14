Левофлоксацин-Новофарм (Levofloxacin-Novofarm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,80
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,80
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -33,60 грн