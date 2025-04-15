Левофлоксацин-Новофарм (Levofloxacin-Novofarm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -37,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -37,20 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,80
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,90
Экономия при брони: -49,00 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,90
Экономия при брони: -49,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,90
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,80
Экономия при брони: -48,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -37,20 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -37,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,80
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Перфецкого, 1
3.5 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -37,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,90
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -37,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.7 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
182,90
Экономия при брони: -49,00 грн