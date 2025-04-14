Левофлоксацин-Новофарм (Levofloxacin-Novofarm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
171,10 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез