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Амлодипин Евро таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка коробка, №30 - Запорожье (501433) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
40,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
40,40
Экономия: -5,04 грн
35,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
37,62 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
39,00
Экономия: -3,64 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
41,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
40,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
38,19 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
36,60
Экономия: -1,24 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
37,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
40,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
43,00
Экономия: -7,64 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
37,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
41,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
37,82
Экономия: -2,46 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
37,71 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: таблетки (20)
36,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
36,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
40,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
40,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (2)
39,51
Экономия: -4,15 грн
35,36 грн