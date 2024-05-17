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Амлодипин Евро таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка коробка, №30 - Одесса (501433) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: контурная ячейковая упаковка (1)
40,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
40,70
Экономия: -5,34 грн
35,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
38,80
Экономия: -3,44 грн
35,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
37,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
37,94
Экономия: -2,58 грн
35,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
39,50
Экономия: -4,14 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
32,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
32,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
35,90
Экономия: -0,54 грн
35,36 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (1)
50,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
37,41 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
38,11
Экономия: -2,75 грн
35,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
38,63
Экономия: -3,27 грн
35,36 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
38,24
Экономия: -2,88 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (3)
40,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (1)
39,50
Экономия: -4,14 грн
35,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: таблетки (10)
43,01
Экономия: -7,65 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
38,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
40,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
42,94
Экономия: -7,58 грн
35,36 грн