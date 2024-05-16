Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин ЕвроЦены в аптеках

Амлодипин Евро таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка коробка, №30 - Киев (501433) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
41,00
Экономия: -5,64 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
40,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (18), контурная ячейковая упаковка (1)
40,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (30), контурная ячейковая упаковка (1)
40,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
40,56 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
38,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
38,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
38,19 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
38,19 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
36,91
Экономия: -1,55 грн
35,36 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
50,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
40,00
Экономия: -4,64 грн
35,36 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
39,14
Экономия: -3,78 грн
35,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
37,68 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (2)
50,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (2)
41,30
Экономия: -5,94 грн
35,36 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
41,30
Экономия: -5,94 грн
35,36 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: таблетки (20)
40,00
Экономия: -4,64 грн
35,36 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
36,29 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (3)
41,30
Экономия: -5,94 грн
35,36 грн