Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,20
Экономия при брони: -24,00 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20 грн