Киев
Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)

Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 264 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
139,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
141,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
153,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
128,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
171,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
148,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
131,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,20
Экономия при брони: -24,00 грн
132,20 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
136,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
141,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
144,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
132,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20 грн
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