Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,10
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
162,56
Экономия при брони: -35,82 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
178,15
Экономия при брони: -51,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
171,70
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,10
Экономия при брони: -29,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
177,58
Экономия при брони: -53,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,20 грн