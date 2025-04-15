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Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)

Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 220 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
132,96 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
140,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20
Экономия при брони: -38,10 грн
129,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
143,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,50
Экономия при брони: -41,40 грн
129,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
179,95
Экономия при брони: -58,61 грн
121,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
178,86
Экономия при брони: -56,67 грн
122,19 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,10 грн
129,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,10 грн
129,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,20
Экономия при брони: -27,10 грн
129,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,10 грн
129,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
144,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,50 грн
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