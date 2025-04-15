Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20
Экономия при брони: -38,10 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
179,95
Экономия при брони: -58,61 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
178,86
Экономия при брони: -56,67 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,20
Экономия при брони: -27,10 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma