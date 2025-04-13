Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 737 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,60
Экономия при брони: -34,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,85
Экономия при брони: -17,35 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
173,92
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
176,37
Экономия при брони: -51,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma