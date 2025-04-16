Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,26
Экономия при брони: -42,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
175,66
Экономия при брони: -51,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,10
Экономия при брони: -31,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,67
Экономия при брони: -43,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
177,26
Экономия при брони: -53,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,50 грн