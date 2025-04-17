Дексаметазон ВФЗ (Dexamethason WFZ)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,10
Экономия при брони: -29,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
181,20
Экономия при брони: -54,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 34 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,10
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,60
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
173,35
Экономия при брони: -46,36 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,20
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
170,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
177,73
Экономия при брони: -50,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
167,20
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дексаметазон ВФЗ капли глазные, суспензия 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma