Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5420,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони: -105,00 грн
5472,00 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
72.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5698,90
Экономия при брони: -24,70 грн
5674,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
248.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
6154,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 355/4
285.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5703,00
Экономия при брони: -109,00 грн
5594,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
335.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5970,40
Экономия при брони: -244,10 грн
5726,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
369.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,80
Экономия при брони: -0,60 грн
5726,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
372.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
6154,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
434.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5418,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
435.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 11
435.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
442.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони: -64,80 грн
5726,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
443.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
444.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
448.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5638,56 грн