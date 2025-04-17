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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
113.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5886,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Симиренко, 5
189.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5732,90
Экономия при брони:
-6,60 грн
5726,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
189.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
190.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони:
-64,80 грн
5726,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 91
191.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,13
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
193.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 42
193.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5762,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 115
196.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
196.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
196.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
196.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
196.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
197.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5638,56
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони:
-64,80 грн
5726,30
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
197.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
197.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5887,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 11
199.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
201.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,50
грн
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