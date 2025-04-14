Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
6154,76 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,80
Экономия при брони: -0,60 грн
5726,20 грн
В городах рядом
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
328.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5970,40
Экономия при брони: -244,10 грн
5726,30 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5703,00
Экономия при брони: -109,00 грн
5594,00 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, бульв. Шевченко, 355/4
343.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5420,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони: -105,00 грн
5472,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5571,00
Экономия при брони: -156,00 грн
5415,00 грн
Ощад аптека
Днепр, пер. Парусный, 7
386.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5698,90
Экономия при брони: -24,70 грн
5674,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лятошинского, 18
433.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Срибнокильская, 11
435.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
435.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
437.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5732,90
Экономия при брони: -6,60 грн
5726,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
438.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
438.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони: -64,80 грн
5726,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5418,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81 грн