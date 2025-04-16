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Кортимент
Николаев
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
108.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,80
Экономия при брони:
-0,60 грн
5726,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
112.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
6154,76
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони:
-157,00 грн
5420,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони:
-105,00 грн
5472,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5703,00
Экономия при брони:
-109,00 грн
5594,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 355/4
277.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
281.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5970,40
Экономия при брони:
-244,10 грн
5726,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
397.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 11
397.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
399.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
400.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
402.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони:
-64,80 грн
5726,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
404.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5732,90
Экономия при брони:
-6,60 грн
5726,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
407.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони:
-157,00 грн
5418,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
408.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5762,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
408.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5638,56
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 91
408.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,13
грн
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