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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
3788,49
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Луцк, ул. Сенаторки Левчановской, 13
136.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5886,50
Экономия при брони:
-212,30 грн
5674,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
335.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5886,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
456.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони:
-64,80 грн
5726,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 91
458.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,13
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
459.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5732,90
Экономия при брони:
-6,60 грн
5726,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
461.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5762,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
462.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
464.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5638,56
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
467.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
467.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
467.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5679,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони:
-64,80 грн
5726,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
473.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 11
474.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони:
-157,00 грн
5418,00
грн
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