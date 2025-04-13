Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони: -38,10 грн
5753,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5638,56 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Иорданская, 17-А
5.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Оболонский, 12
6.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
6.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5679,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лагерная, 42
7.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5762,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
7.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5418,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Срибнокильская, 11
8.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лятошинского, 18
9.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Берестейский, 91
9.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,13 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5766,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
12.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони: -24,80 грн
5766,30 грн