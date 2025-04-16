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Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 10 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
129.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5698,90
Экономия при брони:
-24,70 грн
5674,20
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони:
-157,00 грн
5420,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони:
-105,00 грн
5472,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 355/4
193.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5703,00
Экономия при брони:
-109,00 грн
5594,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
229.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5970,40
Экономия при брони:
-244,10 грн
5726,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
257.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,80
Экономия при брони:
-0,60 грн
5726,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
260.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
6154,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
308.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
6154,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
341.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Срибнокильская, 11
342.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
343.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 10 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
345.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони:
-157,00 грн
5418,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Лятошинского, 18
348.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
348.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони:
-64,80 грн
5726,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
352.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Симиренко, 5
353.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5732,90
Экономия при брони:
-6,60 грн
5726,30
грн
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