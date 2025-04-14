Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
6154,76 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
194.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5698,90
Экономия при брони: -24,70 грн
5674,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5571,00
Экономия при брони: -156,00 грн
5415,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони: -105,00 грн
5472,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5577,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5420,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 355/4
305.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5703,00
Экономия при брони: -109,00 грн
5594,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
364.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5970,40
Экономия при брони: -244,10 грн
5726,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
384.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 193
388.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5762,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
391.7 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5418,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
400.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5575,00
Экономия при брони: -157,00 грн
5418,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 11
403.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
406.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони: -64,80 грн
5726,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81 грн