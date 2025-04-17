Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5762,00 грн
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5786,00
Экономия при брони: -163,00 грн
5623,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5595,24 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5760,55
Экономия при брони: -82,55 грн
5678,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5679,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Оболонский, 12
123.5 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Иорданская, 17-А
123.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5726,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
127.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5638,56 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5790,81 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5732,92
Экономия при брони: -62,92 грн
5670,00 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони: -64,80 грн
5726,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5786,00
Экономия при брони: -116,00 грн
5670,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5783,76
Экономия при брони: -113,76 грн
5670,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лагерная, 42
130.4 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5762,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Срибнокильская, 11
130.9 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5671,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Берестейский, 91
132.0 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
132.2 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5791,10
Экономия при брони: -64,80 грн
5726,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
135.8 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5732,90
Экономия при брони: -6,60 грн
5726,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лятошинского, 18
137.6 км
Кортимент таблетки пролонгированного действия 9 мг блистер №30
Ferring
5427,66 грн