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Атера А таблетки 80 мг + 5 мг блистер, №28 - Запорожье (841001) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
225,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
210,91
Экономия: -10,22 грн
200,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
225,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
246,00
Экономия: -35,20 грн
210,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
225,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
222,99
Экономия: -10,00 грн
212,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
225,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
225,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
242,09
Экономия: -24,44 грн
217,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
242,89
Экономия: -24,98 грн
217,91 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 30 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
225,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
227,06
Экономия: -11,26 грн
215,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
231,81
Экономия: -13,68 грн
218,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (1)
263,72
Экономия: -48,04 грн
215,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
214,05
Экономия: -12,74 грн
201,31 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
246,00
Экономия: -35,20 грн
210,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
253,44
Экономия: -35,31 грн
218,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
225,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
231,38 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
225,60 грн