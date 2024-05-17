Атера А таблетки 80 мг + 5 мг блистер, №28 - Львов (841001) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 89 аптеках
D.s.
Подробнее
Всего: таблетки (14)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Пульс
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82