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Атера А таблетки 80 мг + 5 мг блистер, №28 - Львов (841001) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки (14)
219,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
203,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
236,44
Экономия: -19,87 грн
216,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
237,99
Экономия: -25,03 грн
212,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
221,40
Экономия: -10,86 грн
210,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
218,99
Экономия: -6,03 грн
212,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
272,99
Экономия: -60,03 грн
212,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
291,99
Экономия: -79,03 грн
212,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
221,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
222,99
Экономия: -10,03 грн
212,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -23,03 грн
212,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
236,71
Экономия: -19,41 грн
217,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
216,62
Экономия: -11,94 грн
204,68 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
212,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
203,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (3), блистер (1)
241,08
Экономия: -22,73 грн
218,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
221,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
208,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
203,58 грн