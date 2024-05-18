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Атера А таблетки 40 мг + 5 мг блистер, №28 - Запорожье (840997) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
191,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
214,17
Экономия: -31,39 грн
182,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
207,33
Экономия: -19,15 грн
188,18 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
192,99
Экономия: -12,39 грн
180,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
206,00
Экономия: -29,00 грн
177,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
206,00
Экономия: -29,00 грн
177,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -25,39 грн
180,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
191,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
191,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
191,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
197,18
Экономия: -14,66 грн
182,52 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
197,40
Экономия: -19,70 грн
177,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 30 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
191,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
218,86
Экономия: -35,43 грн
183,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
195,99
Экономия: -20,03 грн
175,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3), блистер (1)
222,16
Экономия: -36,83 грн
185,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
214,57
Экономия: -26,39 грн
188,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
206,00
Экономия: -29,00 грн
177,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
191,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
191,30 грн