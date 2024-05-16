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Атера А таблетки 40 мг + 5 мг блистер, №28 - Харьков (840997) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
191,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
191,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
191,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
191,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
191,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
181,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
183,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
196,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
200,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
191,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
191,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
191,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
191,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
187,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
207,88
Экономия: -27,00 грн
180,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
196,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
191,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
191,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
219,15
Экономия: -36,29 грн
182,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
173,10
Экономия: -5,68 грн
167,42 грн