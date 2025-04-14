Киев
Нифуроксазид Алкалоид суспензия (Nifuroxazide Alkaloid® suspension)

Нифуроксазид Алкалоид суспензия (Nifuroxazide Alkaloid® suspension)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 160 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
220,20 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
252,40 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
252,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
252,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
221,59 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
227,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
211,49 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
253,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
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