Нифуроксазид Алкалоид суспензия (Nifuroxazide Alkaloid® suspension)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн