Нифуроксазид Алкалоид суспензия (Nifuroxazide Alkaloid® suspension)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 422 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн